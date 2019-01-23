Названо число стихийных бедствий в муниципалитете Сукабуми в 2018 году

Сукабуми, Индонезия, , 12:39 — REGNUM В агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что в муниципалитете Сукабуми, в 115 км от Джакарты, зафиксировано 725 стихийных бедствий, произошедших в течение 2018 года, сообщает Antaranews.

Издание приводит подробную информацию о количестве стихийных бедствий, произошедших в этой местности в течение 2018 года.

«За 2018 год в муниципалитете Сукабуми произошло 117 пожаров, 353 оползня, 58 наводнений, 121 торнадо, 4 землетрясения и 72 случая других стихийных бедствий. В общей сложности пострадало 1 510 человек», — говорится в заявлении агентства по борьбе со стихийными бедствиями.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в национальном агентстве по метеорологии, климатологии и геофизике Индонезии сообщили, что за 2018 год в стране произошло 11 577 землетрясений различной интенсивности.

Подробности: В Индонезии произошло более 11 тыс. землетрясений за 2018 год