23 января в Москве обещает быть морозным

Москва, , 12:32 — REGNUM В Москве сегодня, 23 января, после сильной метели и снегопада будет без осадков. На небе проглянет солнце. По данным Гидрометцентра, день ожидает быть морозным.

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Температура воздуха не прогреется выше −15…−13 градусов Цельсия. Облачность переменная, гололедица, ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью до 8 м/с. В ночные часы столбики термометров опустятся до — 19 градусов.

К концу рабочей недели метеорологи прогнозируют повышение температуры до — 3 градуса. А уже в понедельник, 28 января, воздух может прогреться в дневные часы до 0 градусов. Солнце сквозь облака проглянет только 25 января, в остальные дни будет пасмурно, местами пройдёт снег.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодняшняя ночь на 23 января стала самой самой морозной в Москве с начала зимы. Опорная столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала похолодание до — 19,8° С. Усиление ночных морозов обусловлено выхолаживанием арктического воздуха при тихой и малооблачной антициклональной погоде.

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