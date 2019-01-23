Среда, 23 Января 2019 года
12:33:10 МСК

23 января в Москве обещает быть морозным

Общество

В начале следующей недели потеплеет до ноля

Москва, 23 января 2019, 12:32 — REGNUM  В Москве сегодня, 23 января, после сильной метели и снегопада будет без осадков. На небе проглянет солнце. По данным Гидрометцентра, день ожидает быть морозным.

Читайте также: Метель в Москве намела сугробы

Температура воздуха не прогреется выше −15…−13 градусов Цельсия. Облачность переменная, гололедица, ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью до 8 м/с. В ночные часы столбики термометров опустятся до — 19 градусов.

К концу рабочей недели метеорологи прогнозируют повышение температуры до — 3 градуса. А уже в понедельник, 28 января, воздух может прогреться в дневные часы до 0 градусов. Солнце сквозь облака проглянет только 25 января, в остальные дни будет пасмурно, местами пройдёт снег.

Ранее по теме: Синоптики рассказали, сколько продлятся морозы в Москве

Как сообщало ИА REGNUM, сегодняшняя ночь на 23 января стала самой самой морозной в Москве с начала зимы. Опорная столичная метеостанция ВДНХ зафиксировала похолодание до — 19,8° С. Усиление ночных морозов обусловлено выхолаживанием арктического воздуха при тихой и малооблачной антициклональной погоде.

Читайте ранее в этом сюжете: Москвичи пережили самую морозную ночь с начала зимы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и экомониторинг в Москве и Подмосковье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить