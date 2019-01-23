В волгоградском Урюпинске ликвидируют свалку в 14 га

Урюпинск, Волгоградская область, , 12:34 — REGNUM Государственная экологическая экспертиза одобрила второй этап ликвидации свалки размером 14 га в городе Урюпинск Волгоградской области. Как сообщила 23 января пресс-служба региональной администрации, работы начнутся уже в 2019 году. Со свалки планируют вывезти более 112 тыс. кубометров отходов, которые копились здесь полвека.

«На заключительном этапе ликвидации объекта накопленного экологического ущерба предстоит расчистить территорию площадью около 14 гектаров от более чем 112 тысяч кубометров отходов. После этого будут проведены работы по рекультивации», — говорится в сообщении.

На первом этапе работ с закрытой свалки на лицензированные полигоны вывезли 580 тыс. кубометров отходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года в Волгограде завершился первый этап ликвидации старейшей свалки, которая расположена в Кировском районе. Участок в 40 га был освобожден от 1,4 млн кубометров отходов, которые копились здесь с середины XX века. Кроме того, в регионе продолжается ликвидация 18 свалок в Среднеахтубинском районе. Всего в области в рамках нацпроекта «Экология» будет реализовано восемь проектов по ликвидации мусорных свалок стоимостью 1,1 млрд рублей.

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