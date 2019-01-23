Здоровье сотрудников – выгодно: даст прибавку к ВВП

Москва, , 12:29 — REGNUM Налоговый вычет на спорт — отличный механизм заботы о здоровом образе жизни. осле нововведения в компаниях прибавится сотрудников, занимающихся сортом. Уже сейчас некоторые компании стимулируют и практикуют материальное поощрение сотрудников за спортивные занятия, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Помимо эмоций, здоровые сотрудники, для частного предприятия выгодно, люди в итоге меньше болеют, энергичнее потом и в работе ‑ и то же самое в масштабах страны. Хороший полноценный отдых, как и спорт, прибавку к ВВП даст, а не наоборот, затраты», — считает эксперт.

Конечно, все в фитнес-клубы не побегут, но если кто хотел давно позаниматься регулярно, и больше по материальным причинам дело это откладывал, то механизм налогового вычета этих людей может побудить на решающий шаг.

«Возможно, что и до инициативы бесплатных спортивных секций дело дойдёт со временем, но на первом этапе это очень сложно реализовать: сложно сделать универсальный спортивный кружок, ведь спортивные интересы у разных людей разные, и кому коньки, кому — футбол, а кому и теннис с бадминтоном.

Плюс в плане затрат сделать что-то бесплатно сложнее пока в нынешних экономических условиях — денег недостаточно ведь не только у граждан, но и у государства», — высказал свое мнение Пушкарёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ начал разработку законопроекта о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Ожидается, что в январе 2020 года законопроект вступит в силу.

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