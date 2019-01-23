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СКР: угонщик самолёта Сургут — Москва был трезв

Общество

В его крови не нашли ни алкоголя, ни наркотиков

Ханты-Мансийск, 23 января 2019, 12:29 — REGNUM  Угонщик выполнявшего рейс Сургут — Москва самолёта авиакомпании «Аэрофлот» не был пьян. Информацию об этом журналистам подтвердила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным ведомства, у угонщика взяли анализы крови. И в пробах не было найдено ни алкоголя, ни наркотиков, ни психотропных средств.

Тем не менее его ждёт психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме того, следствие будет настаивать на его аресте.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 41-летнему ранее судимому жителю Сургута предъявлено обвинение в угоне. Ему грозит до 12 лет колонии.

Напомним, после вылета из Сургута в Москву один из пассажиров потребовал от экипажа изменить курс на Афганистан. По словам бортпроводниц, он был адекватным и угрожал тем, что у него есть оружие.

Самолёт якобы для дозаправки приземлился в Ханты-Мансийске. Там, прямо в салоне лайнера, угонщик и был пойман.

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