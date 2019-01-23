Сотрудники General Motors оказались в центре расистcкого скандала

Толидо, США, , 12:38 — REGNUM General Motors заявила о срочной работе над идентификацией сотрудника, который превратил завод в городе Толидо (штат Огайо) «в выгребную яму расизма», сообщает CBS.

Чернокожие работники General Motors утверждают, что их привычно не только словесно унижали, но и рисунками удавок, свастик и надписями «только для белых» на дверях ванных комнат. Реакция компании последовала после нескольких месяцев уклонения от претензий от 11 работников.

«Я абсолютно возмущен тем, что подобное поведение может появляться у нас, — сказал Джеральд Джонсон, вице-президент GM по производству. — У нас нулевая терпимость к любому такому поведению».

На данный момент поданы два судебных иска, в которых GM обвиняется в игнорировании расистских оскорблений. Истцы утверждают, что как минимум два года афроамериканцев на заводе называли «обезьянами» и советовали «вернуться в свою Африку». При этом утверждается, белый руководитель недоумевал, «что такого особенного в удавках», и что «никогда не было черного человека, которого линчевали и который этого не заслуживал».

«Я черный человек, и я слишком хорошо знаком с такими проблемами, когда надо бояться придти на работу, где будут называть тебя известным именем или обращаться с тобой в определенном ключе», — говорит Деррик Брукс, который работал в GM с 2016 до 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, чернокожий житель Чикаго, арестованный за «угон» своей же машины, получит $1,25 млн. Этот инцидент был одним из громких случаев за последние годы, связанных с насильственными столкновениями между полицейскими и чернокожими мужчинами.