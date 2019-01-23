У 80% иностранцев положительное мнение о Южной Корее

Сеул, , 14:11 — REGNUM Подавляющему числу иностранцев нравится Южная Корея — к такому выводу пришли социологи. Лишь 19,7% иностранцев придерживаются отрицательного мнения об этой стране, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на данные министерства культуры, спорта и туризма.

Исследователи опросили 8000 человек в 16 странах, в том числе и граждан Южной Кореи. При этом из 80,3% респондентов, которым Южная Корея нравится, 34,6% придерживаются «очень положительного» мнения. В зависимости от страны и региона, где проводились опросы, данные различаются. Так, например, в Юго-Восточной Азии Южная Корея импонирует более, чем 90% респондентов, а в Японии таких оказалось лишь 20%. Среди самих южнокорейцев о симпатии к своей стране заявили лишь 54,4% опрошенных.

Наиболее примечательными элементами южнокорейской культуры респонденты назвали кухню и поп-музыку, также известную как K-pop. Южнокорейские исполнители очень популярны по всему миру, что способствует распространению культуры и формированию положительного образа страны, отмечает Yonhap.