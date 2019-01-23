Президент Южной Кореи на лунный Новый год отправит 10 тыс гражданам подарки

Сеул, , 12:30 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправит около 10 000 подарков в преддверии лунного Нового года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Подарки будут рассылаться различным группам лиц: работникам социальных служб, военнослужащим, размещённым на межкорейской границе и национальным героям. Данные подарки представляют собой набор из пяти традиционных корейских закусок и бутылки ликёра.

По словам представителей администрации президента, подарки планируются доставить к 2 февраля. В Южной Корее, Китае и некоторых других странах Азии лунный Новый год является главным праздником в году и отмечается более широко, чем 1 января. В этом году лунный Новый год пришелся на 5 февраля. В Южной Корее празднования продлятся пять дней — со 2 по 7 февраля, но главные торжества придутся на 5 число.