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Президент Южной Кореи на лунный Новый год отправит 10 тыс гражданам подарки

Общество

Подарки получат 10 тысяч человек

Сеул, 23 января 2019, 12:30 — REGNUM  Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправит около 10 000 подарков в преддверии лунного Нового года. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Подарки будут рассылаться различным группам лиц: работникам социальных служб, военнослужащим, размещённым на межкорейской границе и национальным героям. Данные подарки представляют собой набор из пяти традиционных корейских закусок и бутылки ликёра.

По словам представителей администрации президента, подарки планируются доставить к 2 февраля. В Южной Корее, Китае и некоторых других странах Азии лунный Новый год является главным праздником в году и отмечается более широко, чем 1 января. В этом году лунный Новый год пришелся на 5 февраля. В Южной Корее празднования продлятся пять дней — со 2 по 7 февраля, но главные торжества придутся на 5 число.

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Зарубежная хроника
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