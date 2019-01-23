Казахстан планирует стать новой интеллектуальной державой — Назарбаев

Астана, , 12:26 — REGNUM Казахстан будет стремиться к тому, чтобы стать новой интеллектуальной державой, заявил президента республики Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии открытия Года молодежи, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

Глава государства сказал, что по уровню грамотности молодого населения Казахстан занимает 15-е место в мире, а по уровню образования молодежи — 9-е место.

Назарбаев подчеркнул, что молодежи необходимо дать все необходимые знания и навыки для обеспечения успеха и процветания. Для решения этого вопроса президент считает необходимым расширить дистанционное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в выставочном центре ЭКСПО-2017 в Астане проходит торжественная церемония открытия Года молодежи с участием президента республики Нурсултана Назарбаева.

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