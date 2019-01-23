В Пакистане задержаны обвиняемые в Сахивалском убийстве

Исламабад, , 13:06 — REGNUM 22 января правительство пакистанской провинции Панджаб заявило о задержании четверых обвиняемых по делу о расстреле семьи в Сахивале (провинция Панджаб).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, главный министр (глава правительства) провинции Панджаб, где произошло громкое убийство, Сардар Усман Буздар распорядился, чтобы виновных сотрудников полиции судили на основе антитеррористического законодательства. Оно предполагает, что судебный процесс должен быть кратким, он будет скорее всего закрыт для представителей общественности. Кроме того, глава правительства провинции поспешил отправить в отставку руководителей антитеррористического управления полиции Панджаба.

Позицию правительства выразил министр Раджа Башарат, заявивший, что дело о Сахивальском убийстве — это «испытание на прочность» для руководства Панджаба. Он также отметил, что правительство выполнит свои обязательства по отправлению правосудия.

19 января на трассе возле города Сахивал сотрудники антитеррористической службы расстреляли автомобиль, предположив, что в нем едут террористы. Глава семейства, его супруга и их 13-летняя дочь были убиты на месте.