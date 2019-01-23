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Сенат Пакистана намерен защитить туристов от произвола полиции

Общество

Сенаторы хотят запретить полицейским требовать свидетельства о браке и нюхать дыхание туристов

Исламабад, 23 января 2019, 13:26 — REGNUM  22 января в пакистанском Сенате состоялось заседание комитета по внутренним делам, посвящённое острой теме полицейского произвола.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, челны комитета выразили озабоченность жёсткими полицейскими мерами, которые применяются к иностранным туристам. Так, сенаторы намерены представить верхней палате парламента пакет мер, который мог бы ограничить полицейские процедуры.

Планируется запретить полицейским требовать у всех пар свидетельство о никяхе (о браке), а также принюхиваться к дыханию приезжих, чтобы проверить, не употребляли ли те алкоголь. По мнению ряда сенаторов, эта мера не легализует употребление спиртного в стране, но позволит прекратить унижения туристов.

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Зарубежная хроника
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