Сенат Пакистана намерен защитить туристов от произвола полиции

Исламабад, , 13:26 — REGNUM 22 января в пакистанском Сенате состоялось заседание комитета по внутренним делам, посвящённое острой теме полицейского произвола.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, челны комитета выразили озабоченность жёсткими полицейскими мерами, которые применяются к иностранным туристам. Так, сенаторы намерены представить верхней палате парламента пакет мер, который мог бы ограничить полицейские процедуры.

Планируется запретить полицейским требовать у всех пар свидетельство о никяхе (о браке), а также принюхиваться к дыханию приезжих, чтобы проверить, не употребляли ли те алкоголь. По мнению ряда сенаторов, эта мера не легализует употребление спиртного в стране, но позволит прекратить унижения туристов.