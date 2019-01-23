Жители острова в Уганде практически отрезаны от внешнего мира — СМИ

Нангома, Уганда, , 12:32 — REGNUM Более 4 тыс. жителей острова Нангома в округе Кьотера в Уганде из-за нехватки лодок практически отрезаны от внешнего мира, сообщает Daily Monitor Uganda.

Транспортные проблемы у острова начались в мае 2018 года, когда полицейский отряд по борьбе с браконьерством (FPU) уничтожил деревянные каноэ, которые жители использовали для связи с материком.

Остров «испытывает проблемы» в сообщении с торговым центром Какууто и посадочной площадкой Касенсеро. Также от проблем с транспортом страдают больные СПИДом и ученики школ, которым очень часто необходим доступ к школам и медицинским центрам на материке.

В октябре 2018 года совет округа Кьотера сообщил о необходимости покупки общественной лодки, которая улучшила бы ситуацию с транспортом. Председатель округа Патрик Кинту 22 января сообщил, что новая лодка все еще находится на производстве, ее начнут использовать для связи острова с материком к концу января.