Израиль вошел в пятерку инновационных стран

Иерусалим, , 12:51 — REGNUM Израиль занял пятое место в рейтинге самых инновационных стран по версии Bloomberg. Как сообщает израильское бизнес-издание Calcalist, ближневосточная страна поднялась на пять пунктов по сравнению в прошлым годом.

Отмечается, что в рейтинге инноваций Израилю удалось обойти Соединенные Штаты и Сингапур. За год США, в прошлом году выбывшие из десятки лучших, поднялись на три строчки, заняв 8-ое место. Список самых инновационных стран возглавила Южная Корея, почти наравне с которой идет Германия, поднявшаяся за счет достижений в области исследований и образования. Британия впервые опустилась на 18-е место, ниже Китая.

Ежегодно агентство Bloomberg проводит анализ около 200 экономик, выбирая 60 наиболее инновационных. При оценке учитывают множество показателей и семь индексов, включая показатели исследований и разработки, а также производственных возможностей публичных высокотехнологичных компаний.