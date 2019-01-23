Лидер шиитов Индии: в индийских медресе проповедуют идеологию ИГ*

Нью-Дели, , 12:54 — REGNUM Лидер индийских шиитов Васим Ризви потребовал закрыть в Индии все медресе — мусульманские учебные заведения, так как в них проповедуют идеологию «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим требованием религиозный деятель обратился в письме к премьер-министру Индии Нарендре Моди.

Васим Ризви заявил, что если медресе не закрыть, то всего спустя 15 лет половина всего мусульманского населения Индии начнет симпатизировать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По мнению лидера индийских шиитов, наиболее подвержены влиянию проповедников дети.

В подтверждение своих слов Васим Ризви привел пример разрушительной активности медресе в Кашмире. Лидер индийских шиитов подчеркнул, что в сельских регионах штата Джамму и Кашмир число сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) растет именно благодаря мусульманским учебным заведениям. Васим Ризви заявил, что руководство медресе убеждает детей попрошайничать, разрушая таким образом их судьбу.