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Продажи отечественного алкоголя вырастут незначительно: о ценах на импорт

Общество

Эксперты констатируют заметный рост цен на импортный алкоголь

Продажи отечественного алкоголя вырастут незначительно: о ценах на импорт
Пампео Массани. Виноделы

Санкт-Петербург, 23 января 2019, 12:03 — REGNUM  Рост цен на импортный алкоголь приведет к некоторому росту продаж отечественной продукции, но рост будет не слишком значительным, ведь цены на отечественный алкоголь тоже растут, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 23 января, генеральный директор НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский, комментируя сообщения о повышении стоимости импортного алкоголя.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка и данные экспертов сообщила, что с начала 2019 года российские импортеры вина и другого алкоголя значительно повысили цены, в ряде случаев до 20%. Среди причин роста — повышение НДС, введение помарочного учета и рост затрат на логистику.

«А есть ли сейчас товары, цены на которые не растут? Алкоголь в наших экономических условиях не является исключением. И не только импортный.

Рост цен на импортный алкоголь приведет к тому, что часть потребителей перейдут на более дешевую продукцию, как правило, отечественную. Но объемы продаж отечественных производителей вырастут незначительно, потому что их цены тоже растут, и по тем же причинам.

А вот реальные доходы населения не растут. Поэтому, к сожалению, следует предполагать рост продаж нелегального алкоголя и спиртосодержащей продукции со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде увеличения количества отравлений», — отметил Максим Черниговский.

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Подделка и незаконный оборот алкогольной продукции
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