Нью-Дели, , 12:28 — REGNUM Индийский хакер Саид Суджа заявил о том, что прошлые всеобщие парламентские выборы, состоявшиеся в 2014 году, были сфальсифицированы. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», хакер подчеркнул, что один из крупнейших телекоммуникационных операторов «Reliance Jio» использовал волны низкой частоты для взлома системы электронного голосования и обеспечения победы «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП).

Выступая посредством Skype на пресс-конференции «Ассоциации журналистов Индии» в Лондоне, Саид Суджа заявил, что в 2014 году работал в компании «Electronic Corporation of India Ltd», которая участвовала в разработке и изготовлении машин для электронного голосования на парламентских выборах. Он также подчеркнул, что вместе с командой хакеров ему удалось отразить попытки взломать систему электронного голосования в штатах Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Чхаттисгарх. Впоследствии некоторые из членов данной команды были убиты, а сам Саид Суджа покинул страну и попросил политическое убежище в США.

Центральная избирательная комиссия Индии опровергла заявления хакера и намерена привлечь его к ответственности за «преднамеренное распространение ложных сведений и слухов». Федеральный министр по делам меньшинств Индии Мукхтар Аббас Накви предположил, что «шоу ужасов электронного голосования» было организовано оппозиционной партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК) с целью скомпрометировать Индию и избирательный процесс в стране. Доказательством связи между Саидом Суджей и ИНК служит присутствие на пресс-конференции высокопоставленного деятеля ИНК Капила Сибала. Как стало известно позже, «Electronic Corporation of India Ltd» отрицает, что в данной компании когда-либо работал сотрудник по имени Саид Суджа.