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«Спекуляция на трагедии»: в Магнитогорске резко подорожали квартиры

Общество

С начала января — на 20%

«Спекуляция на трагедии»: в Магнитогорске резко подорожали квартиры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Квартиры

Магнитогорск, Челябинская область, 23 января 2019, 12:02 — REGNUM  В Магнитогорске с начала января сильно подорожали квартиры. Цены поднялись на 20%, заявил глава Гильдии риелторов города Павел Рыбушкин, сообщили журналистам в горадминистрации.

По мнению экспертов, такой рост является спекуляцией на трагедии, которая произошла ранним утром 31 декабря. Напомним, седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки на проспекте Карла Маркса обрушился. Погибли 39 человек.

При этом Павел Рыбушкин отметил, что предложение жилья в Магнитогорске есть. На сегодняшний день в разных районах города продают более двух тысяч квартир.

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