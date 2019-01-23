«Спекуляция на трагедии»: в Магнитогорске резко подорожали квартиры

Магнитогорск, Челябинская область, , 12:02 — REGNUM В Магнитогорске с начала января сильно подорожали квартиры. Цены поднялись на 20%, заявил глава Гильдии риелторов города Павел Рыбушкин, сообщили журналистам в горадминистрации.

По мнению экспертов, такой рост является спекуляцией на трагедии, которая произошла ранним утром 31 декабря. Напомним, седьмой подъезд 12-подъездной десятиэтажки на проспекте Карла Маркса обрушился. Погибли 39 человек.

При этом Павел Рыбушкин отметил, что предложение жилья в Магнитогорске есть. На сегодняшний день в разных районах города продают более двух тысяч квартир.