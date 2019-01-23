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В Индии «за голову» обидчицы лидера неприкасаемых дадут награду в $70 тыс

Общество

Ранее деятель БДП Садхана Сингх заявила, что «опозорившая весь женский род» лидер неприкасаемых Маявати «хуже евнуха»

Нью-Дели, 23 января 2019, 13:34 — REGNUM  Деятель партии неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» (БСП) Виджай Ядав назначил за голову члена законодательной ассамблеи штата Уттар-Прадеш от «Индийской народной партии» (БДП) Садханы Сингх награду в 5 миллионов рупий (70 тысяч долларов). Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Сообщается, что Виджай Ядав пообещал «объявить охоту за головой» Садханы Сингх в том случае, если она не принесет извинений за критику в адрес лидера БСП Маявати. Ранее деятель БДП заявила, что Маявати «не уважает себя», раз заключила сделку с социалистической «Самаджвади парти». Садхана Сингх подчеркнула, что «опозорившая весь женский род» Маявати не является «ни мужчиной, ни женщиной»: она «хуже евнуха».

Напомним, что «Бахуджан самадж парти» и «Самаджвади парти» выступят единым фронтом на грядущих парламентских выборах, которые состоятся в апреле-мае 2019 года. Примечательно, что указанные политические силы находились в состоянии непримиримой вражды с 1995 года. Тогда активисты социалистической партии напали на место проведения собрания БСП и избили находившихся там Маявати и ее ближайших сподвижников.

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Зарубежная хроника
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