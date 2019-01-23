Число заболевших свиным гриппом в индийском Раджастхане превысило 1 400

Джайпур, Индия, , 13:57 — REGNUM В индийском штате Раджастхан продолжает бушевать эпидемия свиного гриппа. По сообщению индийского новостного издания «NDTV Кхабар», к вечеру 22 января число заболевших достигло 1 414 человек.

Вирус распространяется среди жителей Раджастхана с высокой скоростью. Всего за сутки число зарегистрированных случаев заболевания выросло более чем на 100, из которых 47 приходятся на столицу штата город Джайпур. За январь 2019 года свиной грипп уже унес жизни 54 жителей штата Раджастхан.

Для борьбы с заболеванием правительство штата проводит с 21 по 26 января масштабную программу медицинского осмотра местных жителей. Команды врачей уделяют особое внимание проверке детей до 5 лет, беременных женщин, пожилых людей, а также семей больных, заразившихся данным вирусом. За прошедшие два дня обследований симптомы свиного гриппа были обнаружены у 846 человек.

Напомним, что президент правящей партии Индии Амит Шах был госпитализирован с диагнозом свином грипп.