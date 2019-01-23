Мошенница из Ингушетии заработала на беременных 3,6 млн рублей

Магас, , 11:55 — REGNUM В Ингушетии расследуется уголовное дело по факту мошенничества на 3,6 млн рублей. Его фигурантом стала руководитель двух компаний — «Амина» и «Камелот», сообщили ИА REGNUM 23 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Предпринимательницу подозревают в предоставлении недостоверных сведений в Фонд социального страхования в течение двух лет, из-за чего государству нанесен ущерб на значительную сумму. Как установило следствие, в 2016 — 2017 годах директор компаний сносила в отчетность ложные данные о наступлении страховых случаев по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности и уходу за ребенком. При этом полученная от незаконных действий сумма в общей сложности превысила три миллиона рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела по факту мошенничества при получении выплат продолжается, изъяты необходимые банковские и бухгалтерские документы, назначены экспертизы.

Читайте также: Бухгалтер в Ингушетии заработал 5,7 млн рублей на пособиях по беременности

Стоит отметить, что преступления, связанные с предоставлением недостоверных сведений в ФСС, в Ингушетии случались и ранее. Так, в 2018 году попал под суд бывший главный бухгалтер Ачалукской участковой больницы. 37-летний мужчина составлял ведомости и отчеты, внося в них ложные данные о якобы получении сотрудницами больницы положенных им выплат по беременности и родам. Денежные средства он снимал со счета и пользовался. Всего было похищено таким образом 5,7 млн рублей.