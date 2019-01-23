Телеведущий Соловьев отреагировал на «расследование» Навального

Москва, , 11:55 — REGNUM Владение тем или иным имуществом, в том числе за рубежом, — не повод о нем «громко кричать». Так телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление оппозиционного блогера Алексея Навального, «обнаружившего» у журналиста вторую виллу в Италии, сообщает 23 января РБК.

Соловьев отметил, что расследованием можно назвать раскрытие какой-то тайны, а не указание вполне доступной информации. В документах телеведущий указан владельцем недвижимости, его заработок позволяет приобретать жилье и автомобили.

«Плачу бешеные налоги, я не государственный служащий, поэтому, очевидно, я и не должен громко кричать обо всем, что у меня есть. И не только в Италии», — сказал Соловьев.

Речь идет об официальных доходах, в том числе от бизнеса. Никаких нарушений закона нет, налоговой инспекции всё прекрасно известно, добавил журналист.

Ранее Навальный объявил, что «нашел» у Соловьева вторую по счету виллу в Италии стоимостью €1,021 млн и автомобиль Mercedes Maybach.

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