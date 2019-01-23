Среда, 23 Января 2019 года
12:07:45 МСК

В национальном парке Комодо цены на билеты могут поднять до $500 — СМИ

Общество

По мнению вице-президента Индонезии, цену на входной билет в национальный парк Комодо, наследие ЮНЕСКО, нужно поднять

Джакарта, 23 января 2019, 12:07 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что необходимо поднять цену на входной билет в национальный парк Комодо в провинции Восточная Нуса-Тенгара, поскольку сегодня эта цена слишком низкая, сообщает Antaranews.

Вице-президент пояснил, что входные билеты можно разделить по категориям, таким как местные туристы, иностранные туристы, туристические группы и студенты.

«Разная система цен на билеты в зависимости от категории туристов применяется во многих странах мира. Местные жители платят одну цену, а иностранные туристы — другую», — добавил он.

Ранее губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара Виктор Бунгитулу Лайскодат предложил повысить цену на входной билет в национальный парк Комодо для иностранных туристов до 500 долларов США (около 7 млн рупий), для внутренних туристов до 100 долларов США (около 1,4 млн рупий).

Издание отмечает, что на основании постановления правительства № 12 от 2014 года цена на входной билет в национальный парк Комодо для иностранных туристов составляет 150 тысяч рупий (около 10 долларов США) и 5 тысяч рупий для внутренних туристов.

Напомним, национальный парк Комодо занимает три острова Комодо, Падар и Ринча, а также ряд мелких островов. Парк был открыт в 1980 году, а в 1986 году он вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

21 января 2019 года губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара Виктор Бунгитулу Лайскодат заявил, что власти индонезийской провинции планируют закрыть остров Комодо для туристов на год. По данным СМИ, это мера нужна для увеличения популяции варанов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внутренняя политика Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить