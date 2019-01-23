В национальном парке Комодо цены на билеты могут поднять до $500 — СМИ

Джакарта, , 12:07 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что необходимо поднять цену на входной билет в национальный парк Комодо в провинции Восточная Нуса-Тенгара, поскольку сегодня эта цена слишком низкая, сообщает Antaranews.

Вице-президент пояснил, что входные билеты можно разделить по категориям, таким как местные туристы, иностранные туристы, туристические группы и студенты.

«Разная система цен на билеты в зависимости от категории туристов применяется во многих странах мира. Местные жители платят одну цену, а иностранные туристы — другую», — добавил он.

Ранее губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара Виктор Бунгитулу Лайскодат предложил повысить цену на входной билет в национальный парк Комодо для иностранных туристов до 500 долларов США (около 7 млн рупий), для внутренних туристов до 100 долларов США (около 1,4 млн рупий).

Издание отмечает, что на основании постановления правительства № 12 от 2014 года цена на входной билет в национальный парк Комодо для иностранных туристов составляет 150 тысяч рупий (около 10 долларов США) и 5 тысяч рупий для внутренних туристов.

Напомним, национальный парк Комодо занимает три острова Комодо, Падар и Ринча, а также ряд мелких островов. Парк был открыт в 1980 году, а в 1986 году он вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

21 января 2019 года губернатор провинции Восточная Нуса-Тенгара Виктор Бунгитулу Лайскодат заявил, что власти индонезийской провинции планируют закрыть остров Комодо для туристов на год. По данным СМИ, это мера нужна для увеличения популяции варанов.