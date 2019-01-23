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Омичи стали реже болеть дизентерией, но чаще – гепатитом С

Общество

Всего в 2018 году в Омской области было зарегистрировано 439 тыс. случаев инфекционных заболеваний, включая грипп и ОРВИ

Омск, 23 января 2019, 11:47 — REGNUM  Управление Роспотребнадзора по Омской области сегодня, 23 января, обнародовало информацию об инфекционной заболеваемости в регионе в 2018 году. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, по итогам прошлого года в регионе в целом зарегистрировано 439 тыс. случаев инфекционных заболеваний, включая грипп и ОРВИ.

По сравнению с 2017 годом зафиксировано снижение уровня заболеваемости дизентерией (в 1,7 раза), острыми кишечными инфекциями ротавирусной этиологии (в 1,1 раза), острым вирусным гепатитом А (в 2,9 раза), острым вирусным гепатитом В (в 2,3 раза), ВИЧ-инфекцией (в 1,1 раза), сифилисом (в 1,2 раза), клещевым вирусным энцефалитом (в 1,2 раза).

В 2018 году в Омской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 19 497,9 на 100 тыс. населения. Это ниже уровня 2017 года в 1,1 раза (22 290,6). В прошлом году было зарегистрировано 292 случая гриппа, что ниже в 1,4 раза, чем в 2017 году.

При этом в регионе произошёл рост заболеваемости сальмонеллёзами, хроническим вирусным гепатитом С, менингококковой инфекцией, внебольничной пневмонией, микроспорией. Количество заболевших не уточняется.

Некоторые заболевания в Омской области в 2018 году не регистрировались. Это. Например, дифтерия, брюшной тиф, краснуха, полиомиелит, корь, столбняк, Сибирская язва, геморрагические лихорадки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в январе 2019 года в России отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Предельная отметка превышена в 13 регионах, в том числе на Алтае, в Алтайском крае, Новосибирской, Кемеровской областях.

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