Завод Дзержинска, где был взрыв, проведёт психосвидетельствование персонала

Дзержинск, Нижегородская область, , 11:47 — REGNUM ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова», где в августе 2018 года из-за взрыва в одном из цехов погибли шестеро человек и семеро получили травмы, проведёт психиатрическое освидетельствование более 2,7 тыс. человек. Контракт на услугу подписан 23 января 2019 года с единственным поставщиком — государственным бюджетным учреждением здравоохранения Нижегородской области «Дзержинский психоневрологический диспансер», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 31 августа 2018 года в одном из цехов завода — единственного в России, который производит октоген и гексоген, произошёл взрыв во время утилизации мин. Пятеро человек погибли сразу, ещё один сотрудник умер в больнице и семеро получили травмы. После ЧП сапёрами были обнаружены 164 неразорвавшиеся мины, все они были уничтожены. По происшествию возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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23 января 2019 года завод сообщил о заключении контракта с единственным поставщиком на осмотр врачом-психиатром (психиатрическое освидетельствование) и электроэнцефалографию для 2 762 человек, зарегистрированных в городском округе г. Дзержинск. По данным с сайта компании, всего на заводе работают около 5 тыс. сотрудников.

Стоимость услуг из расчёта на одного человека составляет 1,3 тыс. рублей, а в целом цена контракта — 3 590 600 рублей. Услуги должны оказать до 27 декабря 2019 года.

«Заказчик информирован, что данная медицинская услуга не входит в «Программу государственных гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи» и согласен получить ее на платной основе», — отмечается в контракте.