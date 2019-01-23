Британская актриса вынудила известную марку косметики убрать грубую рекламу

Лондон, , 11:38 — REGNUM Британская актриса Джамила Джамил горячо осудила косметическую компанию Avon за неуважительное отношение к женщинам. В своем твиттере Джамил сослалась на рекламу фирмы, где изображена смеющаяся девушка в белье и написано: «Ямочки хороши на твоем лице, а не на бедрах». Таким образом компания продвигает средство от целлюлита. Джамил пишет:

«Вообще-то, у ВСЕХ есть ямочки на бедрах, и у меня, и у вас, и даже у КЛОУНОВ в Avon UK — определенно тоже есть. Прекратите стыдить женщин за их возраст, вес и целлюлит. Они неизбежные и абсолютно нормальные вещи. Заставить нас бояться их и пытаться их «исправлять» — это буквально настраивать нас на неудачу».

В своем следующем заявлении актриса сказала, что серьезно относится к тому, когда кого-то позорят за его тело, — она переживала подобное в своей профессии и хочет помочь другим не чувствовать себя плохо по подобному поводу.

В результате Avon принес свои извинения, сообщив на странице в твиттере:

«Привет, Джамила, мы полностью понимаем ваши мотивы. Мы осознаем, что перешли границу в этом сообщении, и удалили его из всех будущих маркетинговых материалов. Мы полностью поддерживаем наше сообщество в том, чтобы любить свое тело и чувствовать себя в нем уверенно».

Напомним, в августе 2018 года в архангельском управлении ФАС вступились за женщин с маленькой грудью. Поводом для скандала послужили два рекламных баннера. На одном из плакатов с надписью «У нас маленькие цены и много комплексов» была изображена женщина, измеряющая себе бюст сантиметровой лентой. По мнению экспертов УФАС, данная реклама содержит «оскорбительный образ в отношении женского пола» и указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)».