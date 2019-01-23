Ленобласть назвала объекты инфраструктуры для приоритетного финансирования

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 11:57 — REGNUM Власти Ленинградской области определили, какие дороги, путепроводы и развязки они готовы профинансировать за счет региональных средств. Речь идет о распределении 8,2 млрд рублей из дорожного фонда Ленобласти на 2019 год, сообщили 23 января в пресс-службе главы региона.

Согласно постановлению, которое подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в наступившем году начнется строительство обхода многонаселенного поселка Мурино — он появится в створе Гражданского проспекта Санкт-Петербурга, а также строительство путепровода над железной дорогой во Всеволожском районе, у станции Мельничный Ручей.

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Продолжится возведение развязки с КАД в западном Мурино и завершится подготовка проекта строительства нового моста через Волхов в Киришах. Заказчиком всех работ выступит ГКУ «Ленавтодор».

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Как подтверждено сегодня, Ленинградская область будет добиваться получения федерального софинансирования на строительство мостов через реку Волхов в Киришах и реку Свирь в Подпорожье.

Кроме того, Ленобласть попросит федеральных средств на расширение Колтушского шоссе и возведение обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта.

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Около 1 млрд рублей из дорожного фонда будет выделено в текущем году на ремонт муниципальных дорог. Добавим, что протяженность сети региональных трасс Ленинградской области составляет почти 10 тысяч километров.

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