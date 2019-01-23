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В Южную Корею перестанут поставлять «Митомицин»

Общество

Предполагается, что поставки прекратятся к марту 2019 года

Сеул, 23 января 2019, 11:44 — REGNUM  Лекарство «Митомицин», относящиеся к противоопухолевым антибиотикам, находится в дефиците, сообщает The Korean Economic Daily.

Представители компании Kyowa Hakko Kirin, которая импортирует данное лекарство, сообщили корейскому управлению по контролю качества продуктов и лекарств, что прекратит поставку «Митомицина».

В Южной Корее «Митомицин» входит в перечень основных лекарственных средств. Поэтому компания, которая занимается поставкой препарата должна уведомить Корейское управление по контролю качества продуктов о прекращении поставки за 60 дней.

Предполагается, что поставки препарата прекратятся к марту 2019 года."Митомицин» — является противоопухолевым антибиотиком, который используется при лечении хронического миелоидного лейкоза, раковых заболеваний, а также широко используется при глаукоме и при LASEK (поверхностной методики коррекции зрения).

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