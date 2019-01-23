Apple запустила флешмоб «Снято на iPhone»

Нью-Йорк, США, , 11:55 — REGNUM Apple запустила в социальных сетях Instagram, Twitter и Weibo флешмоб Shot on iPhone Challenge («Снято на iPhone»). Компания предложила владельцам устройств с 22 января по 7 февраля публиковать снимки, сделанные на смартфоны, с хэштегом #ShotOniPhone. Десять лучших работ разместят на билбордах, в магазинах Apple и на сайте корпорации.

Участие во флешмобе принимают как неотредактированные снимки, так и обработанные стандартными средствами iOS или другими способами. В описании к изображению нужно указать модель смартфона. Участнику должно быть 18 лет или больше. Кроме публикации в соцсетях, Apple также принимает снимки по почте.

При публикации изображений, права на них остаются у автора, но он автоматически передаёт Apple бесплатную годовую безотзывную лицензию на использование, изменение, публикацию, показ, дистрибьюцию и создание производных работ по всему миру. При этом компания обязуется упоминать автора при любом использовании снимка.

Десять лучших работ опубликуют на официальном сайте Apple в разделе Newsroom и на странице компании в Instagram. Также они появятся на стенах магазинов, в профилях компании в WeChat, Twitter, Weibo и на билбордах по всему миру. Победителей объявят 26 февраля.

Выбирать лучшие работы будет жюри из 11 человек. Среди них — главный фотограф 44-го президента США Барака Обамы Пит Соуза, трэвел-фотограф Аннет де Грааф, директор по фотографии в команде по маркетингу Apple Арем Дуплессис и другие.

В социальных сетях уже появились миллионы снимков с хэштегом #ShotOniPhone.

https://www.instagram.com/p/Bs9rWrqh4MO/

https://www.instagram.com/p/Bs9iU6RHXLK/

https://www.instagram.com/p/Bs8apg9gNVg/

https://www.instagram.com/p/Bs8usICHO1j/

https://www.instagram.com/p/Bs8SBhrgSAM/

Ранее Apple выпустила короткометражный фильм The Lonely Palm, Samoa, снятый на iPhone XS. В ролике режиссер и фотограф Стивен Каунтс рассказывает историю 17-летнего спортсмена Эдди Сиаумау, родившегося на архипелаге Американское Самоа.

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