Средний Урал хотят уже в 2020 году обложить «налогом для самозанятых»

Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM Свердловские чиновники хотят ввести налог для самозанятых уже в 2020 или 2021 году. Об этом заявил замглавы министерства инвестиций и развития региона Евгений Копелян, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Для внедрения налога области нужно подать заявку в федеральный центр, подчеркнул Копелян.

«Мы вышли в федеральные органы власти с данным предложением», — заявил чиновник.

Налог станет «комфортным» для самозанятых, подчеркнул замруководителя.

В 2019 году обложить самозанятых уже не получится — заявку нужно было подать раньше. Впрочем, это имеет свои плюсы: по мнению Копеляна, свердловские власти смогут «воспользоваться примером и опытом тех, кто попал в пилотный проект в 2019 году».

Любопытно, что пока министерство не имеет статистики по самозанятым предпринимателям и не знает, сколько их сейчас присутствует в области. «Они все в тени, и сказать о статистике сейчас трудно», — признал Копелян. Однако чиновник уверен: введение налога позволит выявить многих самозанятых.

Напомним, с 1 января 2019 года в ряде регионов России ввели специальный налоговый режим для самозанятых. «Пилотами» стали Москва, Московская область, Татария и Калужская область. Ставка налога на профессиональный доход для самозанятых составит 4%, если гражданин оказывает услуги или продает товары другим физлицам. В случае, если идёт работа с юридическими лицами, то ставка составит 6%.

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