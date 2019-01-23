В Уганде «процветают» угоны автомобилей и мошенничество — полиция

Кампала, , 11:31 — REGNUM В отчете Летучего отряда полиции (FSU) Уганды говорится, что вооруженные ограбления, угоны автомобилей и мошенничество все еще «процветают» в стране. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Бывший командующий FSU и старший начальник полиции Питер Каконге подписал этот отчет. В соответствии с данными полиции, в период с 1 июля по 30 декабря 2018 года FSU изъял 23 пистолета и более 200 патрон.

В документе говорится, что оружие было использовано, чтобы угнать 76 машин, 36 мотоциклов, а также украсть скот и строительные материалы.

Отмечается, что за 6 месяцев FSU провел 157 операций, в ходе которых было задержано 380 подозреваемых, 257 из них были из агломерации Кампалы, Вакисо и Муконо.