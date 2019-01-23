Минстрой рассказал о мерах по выравниванию цен и качества услуг ЖКХ

Москва, , 11:11 — REGNUM Право на определение конкретных размеров индексов роста платы граждан за коммунальные услуги должно быть передано на уровень регионов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на пленарном заседании в Госдуме.

«Нужно говорить о балансе интересов между качеством коммунальных услуг и их стоимостью, которые решаются в каждой конкретной территории, в конкретных домах и квартирах», —заявил Якушев.

«Мы считаем, что существующую систему установления индексов роста платы граждан следует трансформировать, оставив на федеральном уровне установление правил расчёта индексов, и передать право и ответственность за установление конкретных размеров индексов регионам», — пояснил он.

Это должно быть сделано по аналогии с тем, как сейчас происходит установление тарифов на коммунальные услуги, указал министр — ФАС России устанавливает правила расчёта, а субъекты РФ уже конкретные тарифы.

«В этом случае каждый регион самостоятельно сможет принимать решение, что будет строиться или модернизироваться в коммунальном хозяйстве на конкретной территории, как будет проводиться текущая эксплуатация оборудования, чтобы обеспечить надлежащее качество тепла и водоснабжения. И сколько средств регионального бюджета, инвесторов и граждан потребуется на обеспечение такого качества услуг», — пояснил он.