«Карточный домик» для сирот: в Балахне — скандал с жильём для льготников

Балахна, Нижегородская область, , 11:09 — REGNUM Инвалидов и сирот Балахны (Нижегородская область), а также граждан, ранее проживавших в аварийных домах, переселили в новостройки, которые сами впору включать в список аварийных. Жилец нового дома на улице Ветлянская Наталья К. рассказала общественной организации «Гражданский патруль», что проблеме уже более трёх лет, но обращения в администрацию результата не дают. Активисты обратились с жалобой в прокуратуру, которая и должна дать правовую оценку ситуации со строительством домов № 7 и 8 на улице Ветлянская, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В трёхэтажные пеноблочные дома расселяли не только участников программы переселения аварийного фонда, но и детей-сирот, инвалидов, но, по признанию новосёлов, радость долгой не была — уже через недели дома начали «рассыпаться, как карточный домик».

Наталья К. рассказала активистам, что через два месяца после того, как её семья заселилась, «всё начало трещать по швам».

"В ванной тянет сквозняками. В туалетах нет вытяжек. Говорят, что разрушается кладка, да так, что в некоторых квартирах видно утеплитель. По пеноблокам вода течет. Три года звонили в администрацию — все было бесполезно: выслушают, отметку в журнал поставят и на этом все, а дом еще год на гарантии, в следующем году все придется делать за свой счет», — добавила она.

Выехавшие на место представители «патруля» отметили, что проблема действительно есть, а те же водоотводы сделаны так, что вся вода идет под дом, и это далеко не единственный недостаток.

ИА REGNUM выяснило, что строительством домов на улице Ветлянская, 7 и 8, к которым выставили претензии жильцы, занималось ООО «Волга Трейд Строй». Дома были сданы в конце 2014 года. Часть выкупили власти для льготных категорий, а часть реализовывал застройщик по цене 37 тыс. рублей за квадратный метр.

По адресу, указанному на сайте компании-застройщика, судя по данным ЕГРЮЛ, находится компания, учреждённая в Нижнем Новгороде 21 марта 2007 года. Среднесписочная численность её работников — 14 человек, уставный капитал — 25 тыс. рублей, учредители — Елена и Илья Ивановы. Последний также является гендиректором данного ООО и ещё одного строительного нижегородского ООО «Инвестстрой», учреждённого 22 декабря 2008 года Александром Алексеевым и Натальей Кузьминой. Елена Иванова — второй соучредитель ООО «Волга Трейд Строй» — совместно с Николаем Абашиным была совладельцем на сегодня ликвидированного ООО «Никко», специализировавшегося на сдаче внаём собственной нежилой недвижимости. Юрлицо создано в 2005 году, а ликвидировано спустя два года.

Примечательно, что дома за №1/40 и 2/40 на той же улице Ветлянская, где администрация Балахны в рамках муниципального контракта от 19 мая 2014 года ещё закупила квартиры для расселения аварийного фонда, также строило ООО «Волга Трейд Строй», но при этом речь идёт о другом юрлице. Получившее контракт на 75 566 400 рублей ООО было создано Александром Бадаевым 24 января 2011 года, он же является его гендиректором. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, среднесписочная численность сотрудников — два человека. Бадаев также является единственным владельцем и директором созданного в январе 2018 года ООО «Акцент» (основной вид деятельности — чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений).