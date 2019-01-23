Ряд руководителей «Казгидромет» в Казахстане подозреваются в коррупции

Астана, , 11:12 — REGNUM Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали нескольких руководителей республиканского государственного предприятия (РГП) «Казгидромет», сообщили 23 января в пресс-службе КНБ республики.

Задержанные подозреваются в получении взятки. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Другая информация не разглашается.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января правоохранительные органы Казахстана задержали следователя службы экономических расследований департамента государственных доходов Алма-Аты, который подозревается в вымогательстве взятки.

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