Утечки газа: Минстрой предложил меры предупреждения аварийных ситуаций

Москва, , 11:02 — REGNUM В Министерстве строительства разработаны меры по пресечению аварийных ситуаций в связи с утечками газа. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 23 января заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев на пленарном заседании в Госдуме.

«Мы подготовили дорожную карту и внесли её в правительство, которая предусматривает несколько предложений. Одно из них — единый договор на содержание внутридомовых газовых сетей и всего газового оборудования, которое находится внутри квартиры», — заявил Якушев.

Данный законопроект, который предложили депутаты, уже принят в первом чтении, отметил министр.

Другое решение касается введения так называемых одорантов в бытовой газ.

«Мы помним, кто из Советского Союза, как у нас сильно пах газ, когда где-то происходила утечка. К этому необходимо вернуться, потому что это самое дешёвое и простое, но очень эффективное решение», — указал Якушев.

Наконец, идёт большая дискуссия по установке газоанализаторов — сигнализаторов с функцией либо подачи сигнала, либо запирания крана в конкретной квартире, подъезде или доме в целом и поступлением сигнала на пульт аварийной службы.

«Всё это просчитано, есть конкретные предложения, они находятся на площадке правительства. Всё это стоит определённых денег, поэтому нужно принять решение, по какому направлению двигаться, и оценить наши финансовые возможности. В ближайшее время правительство выйдет с консолидированной позицией по этому вопросу», — указал глава Минстроя.