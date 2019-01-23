В Южной Корее продолжает расти количество заболевших корью

Сеул, , 11:11 — REGNUM По состоянию на 23 января в Южной Кореи количество заразившихся корью увеличилось до 35 человек. Об этом, как передает YTN, сообщили в Корейском центре по контролю и предупреждению заболеваний.

Согласно информации источника, заболевание распространяется по всей провинции Кёнгидо, включая г. Ансан, г. Пучхон, г. Сихын, а также в районах Тонджакку и Новонгу, г. Сеул.

Известно, что несколько человек из г. Пучхон и района Тонджакку г. Сеула заразились корью после того, как вернулись из Вьетнама, а житель района Новонгу — приехал из Тайваня.

Читайте ранее в этом сюжете: В городах Южной Кореи зафиксированы вспышки кори