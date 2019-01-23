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В Южной Корее продолжает расти количество заболевших корью

Общество

35 человек заражены

Сеул, 23 января 2019, 11:11 — REGNUM  По состоянию на 23 января в Южной Кореи количество заразившихся корью увеличилось до 35 человек. Об этом, как передает YTN, сообщили в Корейском центре по контролю и предупреждению заболеваний.

Согласно информации источника, заболевание распространяется по всей провинции Кёнгидо, включая г. Ансан, г. Пучхон, г. Сихын, а также в районах Тонджакку и Новонгу, г. Сеул.

Известно, что несколько человек из г. Пучхон и района Тонджакку г. Сеула заразились корью после того, как вернулись из Вьетнама, а житель района Новонгу — приехал из Тайваня.

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Корь: вспышки заболевания и профилактика
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