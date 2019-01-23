Прокуратура Петербурга сообщила о новых фактах плохой уборки города

Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Прокуратуры районов Санкт-Петербурга нашли новые многочисленные факты нарушений порядка, сроков и периодичности работ по зимней уборке. Из-за плохо убранных дорог и тротуаров получают травмы пешеходы, портится имущество, растет число ДТП.

Как сообщили 23 января в прокуратуре Санкт-Петербурга, проверка коснулась, в частности, работы СПб ГУДП «Центр» на территории Центрального района города в период с 10 по 15 января.

Установлено, что на Лиговском проспекте снег складируется на проезжей части, на Большой Конюшенной улице имеется наледь на тротуарах по всей улице. Такие же нарушения найдены на улицах 4-й Советской, Миллионной, Караванной, Фурштатской, Лафонской, Орловской, Литейном проспекте, Таврическом переулке, переулке Джамбула и других.

«В эти дни на территории района более 15 человек получили различные травмы», — отметили в надзорном ведомстве.

Директору СПб ГУДП «Центр» внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных в некачественной уборке лиц к ответственности.

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В Калининском районе проверялось соблюдение управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК, порядка зимней уборки придомовых территорий. Как показала инспекция, ТСЖ «Сердце Гражданки», ТСЖ «Содружество», ЗАО «УК «Лидер», ООО «Дом Сервис», ООО «УК «Академ-Парк» не обрабатывают свою территорию противогололедными материалами, не убирают снег с дорожек, аллей и тротуаров и не вывозят снег.

Руководителям этих организаций также внесены прокурорские представления об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к ответственности.

Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга выявила факты некачественной зимней уборки в деятельности ООО «Жилкомсервис № 2 Пушкинского района», ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района», ООО «Ленинградская областная экономическая компания», ООО «УК «Единый город» и ООО «Новая Ижора».

Найдены наледь и сосульки, заваленная снегом придомовая территория и другие нарушения. «С начала 2019 года в Пушкине вследствие падений снега и наледи с крыш жилых домов причинен ущерб двум транспортным средствам граждан», — отметили в прокуратуре.

Устранение нарушений поставлено на контроль в районных прокуратурах. Проверки качества зимней уборки будут продолжены, обещают в надзорном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители и водители Петербурга продолжают жаловаться на плохую уборку дорог, особенно в спальных районах города. После снега главной проблемой стали обледенелые дороги, на которых происходит множество ДТП.

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