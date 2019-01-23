Среда, 23 Января 2019 года
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В Уганде планируют модернизировать более 200 медицинских центров

Общество

Министерство здравоохранения решит многие проблемы, с которыми сталкиваются медицинские работники и пациенты

В Уганде планируют модернизировать более 200 медицинских центров
Госпиталь в Уганде

Кампала, 23 января 2019, 11:03 — REGNUM  Правительство Уганды планирует модернизировать 206 медицинских центров по всей стране, чтобы улучшить доступность и качество медицинского обслуживания, сообщает Daily Monitor Uganda.

Помимо других целей правительство заостряет внимание на проблеме смертности во время родов и недоступности лабораторий.

Директор медицинских центров в министерстве здравоохранения Чарльз Оларо заявил, что многие женщины рожают дома, так как больницы находятся очень далеко от них.

По его словам, работы по строительству дополнительных медицинских центров в стране уже ведутся. Он добавил, что министерство также решит проблему недостатка лекарств и квалифицированного персонала.

Отметим, что сейчас для медицинских центров в Уганде враче обучают внутри страны и в Израиле.

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Медицина
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