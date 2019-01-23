Экс-директора Владимиро-Суздальского музея под дело подвел сайт за 4 млн

Владимир, , 10:57 — REGNUM Бывший генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев задержан по подозрению в хищении государственного имущества. Об этом 23 января сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области. Вместе с Игорем Конышевым задержан бывший заместитель гендиректора Александр Трушинский и директор ООО «Айкитти», которое делало сайт учреждения, Сергей Картинцев. Все они дают признательные показания.

Дело касается хищения бюджетных денег при создании нового сайта музея, причем идея изначально вызывала вопросы у представителей общественности. Следователи считают, что в начале 2017 года Игорь Конышев и другие фигуранты дела договорились о заключении контракта на разработку сайта по завышенной цене. По мнению ФСБ, уже тогда все участники дела имели умысел на хищение денег.

«Пренебрегая требованиями закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, в феврале 2017 года Конышев И. В. подписал договор с ООО «Айкитти» как единственным поставщиком на разработку веб-сайта с заведомо завышенной ценой услуги, которая составила 4 миллиона 20 тысяч рублей, со сроком исполнения 180 календарных дней. При этом ООО «Айкитти» не являлось единственным поставщиком, иные коммерческие предложения руководством музея-заповедника не истребовались, а также не проводился анализ рынка услуг», — сообщили в УФСБ.

С февраля по август 2017 года музей в несколько приемов перечислил компании деньги за сайт. Игорь Конышев подписал акты о выполненных работах. Однако, по данным следователей, фирмы не выполнила техническое задание, а на момент подписания документов сайт работал в тестовом режиме. Кроме того, на нем до сих пор есть ссылка на старый сайт учреждения.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2019 года. Сейчас подозреваемые дают признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

ИА REGNUM напоминает, что Игорь Конышев был назначен на пост гендиректора одного из крупнейших федеральных музеев России, который объединяет 56 памятников, в 2016 году. Его деятельность на посту сразу вызвала вопросы у местного сообщества. Так, критиковалось в том числе и создание нового сайта за 4 млн рублей, разработка нового логотипа музея, установка в музейных объектах аппаратов по продаже снеков и кофе. Кроме того, претензии со стороны общественности вызвали и переделка культурно-образовательного центра «Палаты», закрытие Детского музейного центра, переезд экскурсионного бюро и другие решения директора. Игорь Конышев покинул пост в конце 2018 года. Гендиректором была назначена Светлана Мельникова, которая работала на этой должности до 2016 года.

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