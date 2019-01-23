Некоторым пользователям Twitter стал доступен новый дизайн

Москва, , 10:51 — REGNUM У части пользователей Twitter появилась возможность переключиться на новый интерфейс веб-версии сервиса. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге компании.

Основные изменения коснулись дизайна — он стал проще, количество колонок с контентом уменьшилось до двух, кнопки для отправки твита или ответа стали крупнее, для добавления emoji ввели отдельную кнопку. Разработчики новой версии увеличили шрифты, скрыли подписи у иконок в меню и переместили блок с трендами в правую часть сайта.

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Вместе с тем в новой версии дизайна не замечено ранее заявленных изменений. В комментариях к сообщению пользователи принялись сравнивать её с интерфейсом мобильного приложения.

В Twitter не уточнили, будет ли новая версия основной и когда это произойдёт.

https://twitter.com/Twitter/status/1087791357756956672

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Twitter заявила о выявлении и устранении проблемы в работе приложения, существовавшей с осени 2014 года.

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