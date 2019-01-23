«Спулаё мулаё»: что значит новый мем?

Москва, , 10:55 — REGNUM В социальных сетях набирает популярность мем «Спулаё мулаё». Необычное словосочетание является искаженной версией слов «Spotlight, ah, moonlight» из песни Moonlight погибшего американского рэпера XXXTentacion.

Поводом для многочисленных шуток стал запрос на сервисе «Ответы@Mail.Ru», автор которого пыталась найти понравившуюся зарубежную песню по одной из фраз трека. Однако в памяти пользовательницы отложились не правильные слова, а пресловутые «спулаё мулаё».

«Помогите найти песню. Слышала, отрывок поётся так: «Спулая мулая ипекч мурая спулай мурааай».

После этого в соцсетях начали разлетаться шутки и картинки с этим выражением. Оказалось, что необычная фраза подходит к описанию практически любой ситуации.

https://twitter.com/lesnoy_balsam/status/1086180408981680128

https://twitter.com/poroflunax/status/1086669719648768000

https://twitter.com/igorlachen/status/1086622011781197824

Ранее в сети стал снова набирать популярность мем «Неверный парень» в обновленном формате. Шутка, как и раньше, демонстрирует муки выбора, но теперь напоминает своеобразную викторину, в которой нужно выбрать, куда поставить недостающее слово.

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