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Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение

Общество

Его ждёт психиатрическая экспертиза

Ханты-Мансийск, 23 января 2019, 10:47 — REGNUM  Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. Об этом журналистам заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствие будет настаивать на аресте обвиняемого, уточнила Петренко. Ходатайство направят в суд уже в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января пассажир рейса потребовал изменить курс на Афганистан. Но самолёт приземлился в Ханты-Мансийске, где угонщик и был задержан.

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