Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение

Ханты-Мансийск, 23 января 2019, 10:47 — REGNUM Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. Об этом журналистам заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Следствие будет настаивать на аресте обвиняемого, уточнила Петренко. Ходатайство направят в суд уже в ближайшее время.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января пассажир рейса потребовал изменить курс на Афганистан. Но самолёт приземлился в Ханты-Мансийске, где угонщик и был задержан.