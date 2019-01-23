Угонщику самолёта Сургут — Москва предъявлено обвинение

Ханты-Мансийск, , 10:47 — REGNUM Пассажиру самолёта авиакомпании «Аэрофлот» Сургут — Москва предъявлено обвинение в угоне воздушного судна. Об этом журналистам заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствие будет настаивать на аресте обвиняемого, уточнила Петренко. Ходатайство направят в суд уже в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января пассажир рейса потребовал изменить курс на Афганистан. Но самолёт приземлился в Ханты-Мансийске, где угонщик и был задержан.