Среда, 23 Января 2019 года
10:57:13 МСК

Женская группа в парламенте Екатеринбурга отвергла обвинения в феминизме

Общество

Депутаты-женщины обещают не допустить мужененавистничества

Екатеринбург, 23 января 2019, 10:50 — REGNUM  Созданная в Екатеринбургской городской думе «женская фракция» вовсе не является феминистской и не считает, что женщин как-то особенно притесняют в Екатеринбурге. Об этом заявила глава объединения, депутат Елена Дерягина журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы, женщины, согласны быть феминистками?» — спросила других членов «фракции» Дерягина. Коллеги отрицательно закивали головой. «Думаю, нет», — добавила депутат и подчеркнула, что мужененавистничество тоже не входит в повестку объединения.

Как Дерягина, так и член «фракции» Ира Овчинникова сказали, что несмотря на тему «гендерного равенства», которая поднимается в группе, притеснения женщин они не наблюдают. Депутаты-женщины напомнили, что сейчас в руководстве многих российских структур стоят женщины, в ЕГД же их права также не ущемляются. Другое дело, что именно в нынешнем созыве думы собралось целых семь депутатов женского пола (в прошлом созыве женщин было всего две), что и стало одной из причин создания «фракции».

Напомним, 23 января 2019 года в ЕГД создали межпарламентскую депутатскую группу «женская фракция». Целью объединения депутаты-женщины постановили «активизацию в общественно-политической жизни города Екатеринбурга». Участники «фракции» планируют участвовать в обсуждении вопросов социальной политики.

Читайте ранее в этом сюжете: В гордуме Екатеринбурга создана женская межпартийная фракция

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Феминизм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить