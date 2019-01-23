Женская группа в парламенте Екатеринбурга отвергла обвинения в феминизме

Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM Созданная в Екатеринбургской городской думе «женская фракция» вовсе не является феминистской и не считает, что женщин как-то особенно притесняют в Екатеринбурге. Об этом заявила глава объединения, депутат Елена Дерягина журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы, женщины, согласны быть феминистками?» — спросила других членов «фракции» Дерягина. Коллеги отрицательно закивали головой. «Думаю, нет», — добавила депутат и подчеркнула, что мужененавистничество тоже не входит в повестку объединения.

Как Дерягина, так и член «фракции» Ира Овчинникова сказали, что несмотря на тему «гендерного равенства», которая поднимается в группе, притеснения женщин они не наблюдают. Депутаты-женщины напомнили, что сейчас в руководстве многих российских структур стоят женщины, в ЕГД же их права также не ущемляются. Другое дело, что именно в нынешнем созыве думы собралось целых семь депутатов женского пола (в прошлом созыве женщин было всего две), что и стало одной из причин создания «фракции».

Напомним, 23 января 2019 года в ЕГД создали межпарламентскую депутатскую группу «женская фракция». Целью объединения депутаты-женщины постановили «активизацию в общественно-политической жизни города Екатеринбурга». Участники «фракции» планируют участвовать в обсуждении вопросов социальной политики.

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