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Краснодарские депутаты рекомендовали жителям есть меньше сахара

Общество

Депутаты обеспокоены высоким уровнем смертности населения от заболеваний сердечно-сосудистой системы

Краснодарские депутаты рекомендовали жителям есть меньше сахара
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сахар

Краснодар, 23 января 2019, 10:42 — REGNUM  Снизить потребление сахара призвали депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в ходе заседания рабочей группы комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения 22 января, сообщила пресс-служба ЗС.

«Смертность от заболеваний сердечно-сосудистой системы в нашем регионе и в стране в целом — на первом месте. Эти заболевания связаны в том числе с рационом питания человека, с избыточным потреблением продуктов, содержащих большое количество сахара», — привел данные статистики Николай Петропавловский.

По данным, которые привела главный внештатный специалист-эндокринолог министерства здравоохранения края Инна Кудлай, в 1950-е годы потребление сахара в стране на душу населения составляло 2 кг, а сегодня этот показатель достиг 70 килограммов. Более 180 тыс. жителей Краснодарского края имеют диагноз «сахарный диабет», а около миллиона жителей — в зоне риска.

В числе вариантов решения проблемы депутат ЗС, вице-президент Ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края» Эдуард Кузнецов назвал вовлечение представителей бизнеса в этот процесс. Суть предложения — в отсутствии общего доступа к сахару в точках общественного питания.

По итогам заседания было решено создать межведомственную рабочую группу, которая займется вопросами привлечения волонтеров и средств массовой информации к разъяснительной работе о важности правильного питания и здорового образа жизни. Также планируется изучение ими передового зарубежного и отечественного опыта в этом вопросе.

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Сахарный диабет
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