Среда, 23 Января 2019 года
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Преподаватели университета Макерере в Уганде объявили забастовку

Общество

К забастовке собираются присоединиться и студенты

Кампала, 23 января 2019, 10:46 — REGNUM  Преподаватели и персонал университета Макерере в Уганде заявили, что сидячая забастовка не прекратится до тех пор, пока руководство не выполнит их требования, сообщает Daily Monitor Uganda.

Также бастующие обвинили проректора университета профессора Барнабаса Навангве в распространении ложной информации о том, что преподаватели на самом деле не объявляли забастовку.

«Мы собираемся провести переговоры с руководством на следующей неделе, и если университет согласится принять наши требования, то мы остановим забастовку», — заявил представитель бастующих Эдвард Мваву, вице-председатель Ассоциации преподавательского состава университета Макерере.

Забастовка была вызвана отстранением от исполнения обязанностей председателя Ассоциации преподавательского состава университета Макерере Деуса Камунью, председателя Ассоциации руководства университета Макерере Беннет Мугара и его генерального секретаря Джозефа Калема. Причина отстранения — приписываемое несоблюдение дисциплины и подстрекательство.

Студенты грозятся присоединиться к забастовке.

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