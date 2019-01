Журналисты и критики поделились первыми оценками игры Resident Evil 2

Токио, , 11:20 — REGNUM В сети появились первые оценки ремейка игры Resident Evil 2. Критики и игровые издания высоко отзываются о проекте, в то же время отметив его слабости.

Игра получает преимущественно высокие оценки. Средний бал Resident Evil 2 на специализированном оценочном сервисе Metacritic составляет 91 балл из 100. Игровые издания Eurogamer и Polygon поставили ей оценку «рекомендуем», другие журналисты оценили проект высокими баллами. Издания GamingBolt, WindowsCentral, We Got this Covered и The Telegraph поставили ей десять баллов из десяти возможных. Gamespot, EasyAllies, Destructoid, VideoGamer и Dualshockers — девять. Screen Rant и Push Square — по восемь.

Не обошлось и без критики. Так, портал Gamer. no поставил игре семь баллов из десяти. Автор рецензии Александар Екич считает, что «игра пытается понравится всем игрокам без исключения, но вряд ли она удовлетворит хоть одного из них полностью». Для фанатов оригинальной Resident Evil 2 ремейк покажется слишком простым, а современным игрокам слишком сложным и не логичным. Екич считает, что игра пытается сохранить дух оригинала, что невозможно само по себе — проектом занимается молодая команда разработчиков на современном игровом движке.

Напомним, что Resident Evil 2 выходит 25 января на PC, PS4 и Xbox One. Игра станет ремейком одноимённого проекта 1998 года от компании Capcom. Сюжет игры останется неизменным, но будет значительно переработана графическая составляющая и игровой процесс. С точки зрения геймплея игра будет больше похожа на поздние игры серии Resident Evil (шестую и седьмую номерные части). Главным героями проекта вновь станут Леон Кеннеди и Клэр Редфилд, оказавшиеся в ловушке в городе Раккун-сити, жители которого превратились в зомби.

