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В Красноярском крае жители блокадного Ленинграда получат по 12 тысяч рублей

Общество

По 7 тысяч рублей из бюджета города Санкт-Петербурга и по 5 тысяч рублей из бюджета Красноярского края

Красноярск, 23 января 2019, 10:40 — REGNUM  Жители и защитники блокадного Ленинграда, проживающие в Красноярском крае, получат единовременные выплаты к юбилею снятия блокады Ленинграда. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 января, в краевом министерстве социальной политики.

Уточняется, что единовременную выплату в размере 7 тыс. рублей из бюджета Санкт-Петербурга получат ветераны, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и участники Великой Отечественной войны, награждённые медалью «За оборону Ленинграда».

Также, по словам министра социальной политики края Ирины Пастуховой, жителям и защитникам блокадного Ленинграда из бюджета Красноярского края перечислят единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей.

«Помимо этого, все они будут награждены памятным знаком, выпущенным в честь 75-летия полного снятия блокады Ленинграда», — отметила Пастухова.

Деньги ветеранам перечислят на лицевые счета получателей в кредитных организациях и через Почту России.

Справка: в Красноярском крае в настоящее время проживают 285 жителей блокадного Ленинграда, а также 16 участников Великой Отечественной войны, принимавших участие в обороне Ленинграда.

Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пройдут в Красноярском крае 27 января.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в России по состоянию на 1 ноября 2018 года проживает 1,4 млн ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.

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Социальные льготы ветеранам войны и труда
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