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Роспортебнадзор дал рекомендации, как уберечься от обморожения

Общество

В настоящее время на большей части территории России установились сильные морозы

Роспортебнадзор дал рекомендации, как уберечься от обморожения
Andrey
Мороз

Москва, 23 января 2019, 10:32 — REGNUM  В зимнюю стужу лучше не курить и не употреблять алкоголь на улице. Это одна из рекомендаций, которую гражданам России дала Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, последовав которой можно обморожения.

«Алкогольное опьянение на самом деле вызывает большую потерю тепла, в то же время вызывая иллюзию тепла. А курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми», — пояснили в ведомстве.

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Кроме того, в морозы не следует носить тесную и влажную одежду и обувь, длительное время сидеть или стоять в неудобном и неподвижном положении. Также к обморожению могут приводить физическое переутомление, голод, ослабление организма в результате перенесённых заболеваний.

Сотрудники Роспотребнадзора советуют, выходя на мороз, надевать варежек, шапки и шарфы.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе на большей части территории России установились морозы, в некоторых регионах — очень сильные. Так, только в Новосибирской области, где столбики термометров в ночные часы могут опускаться до — 45 градусов, за прошедшую неделю к врачам с переохлаждением обратились 30 новосибирцев и ещё 17 — с обморожением.

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Морозы
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