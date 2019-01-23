В «женской фракции» думы Екатеринбурга призвали вернуть популярный маршрут

Екатеринбург, , 10:31 — REGNUM Отменённый мэрией Екатеринбурга маршрутный автобус № 024 должен быть сохранён для горожан. Об этом заявили члены межпарламентской депутатской группы «женская фракция» в Екатеринбургской городской думе (ЕГД), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос подняла глава объединения, депутат Елена Дерягина. По мнению руководителя группы, маршрут был особенно важен для матерей Екатеринбурга.

«В конце маршрута — многопрофильная детская больница, и мамы вынуждены ехать на консультацию с маленькими детьми! Поэтому автобус должен быть сохранён», — уверена Дерягина.

Остальные депутаты-женщины согласились с мнением руководителя.

«Нам надо поддержать горожан, чтобы маршрут сохранили!» — призвала депутат Галина Арбузова.

Напомним, отмена популярного маршрутного автобуса № 024 с 1 января в Екатеринбурге вызвало недовольство горожан. Пассажиры собрали 1500 подписей за сохранение маршрута, однако в администрации города заявили, что решение о ликвидации автобуса не было «непродуманным», а горожане якобы не испытали никаких проблем после отмены № 024. Тем не менее, 25 января в администрации запланировано совещание с участием депутатов и общественников Екатеринбурга.

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