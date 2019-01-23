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Назарбаев открыл Год молодежи в Казахстане

Общество

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что молодежь является ключевым фактором конкурентноспособности страны

Назарбаев открыл Год молодежи в Казахстане
Иван Шилов © ИА REGNUM
Казахстан

Астана, 23 января 2019, 10:28 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал старт Году молодежи в Казахстане, сообщает 23 января агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что новое поколение молодых людей в Казахстане является самым большим его результатом деятельности на посту президента.

Назарбаев добавил, что Казахстан должен отвечать на вызовы времени и должен иметь высокую конкурентоспособность в будущем.

«Именно от вас, от вашей энергии, знаний, патриотизма зависит будущее Казахстана. Я это говорю всей казахстанской молодежи», — сказал Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в выставочном комплексе ЭКСПО-2017 в Астане проходит торжественная церемония открытия Года молодежи. Перед началом мероприятия открылась выставка коммерческих молодежных проектов.

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Политическая жизнь Казахстана
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