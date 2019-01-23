Открытый университет Танзании призвали увеличить количество квот

Занзибар, Танзания, , 10:35 — REGNUM Второй вице-президент Занзибара Сеиф Али Идд призвал Открытый университет Танзании (OUT) незамедлительно увеличить количество квот для граждан Танзании в рамках цели достижения «среднего уровня» экономики к 2025 году. Об этом сообщает газета Nipashe.

«По статистике Всемирного Банка низкое количество квот в высшем образовании — основная черта отсталой экономики и бедности. Мы не сможем достичь среднего уровня экономики, если льготная квота в высшем образовании не будут составлять хотя бы 23%», — заявил Идд.

В настоящий момент в университетах Танзании льготная квота составляет 4%, как в Бурунди и на Мадагаскаре.