Среда, 23 Января 2019 года
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Открытый университет Танзании призвали увеличить количество квот

Общество

В настоящий момент квота в высшем образовании составляет 4%

Занзибар, Танзания, 23 января 2019, 10:35 — REGNUM  Второй вице-президент Занзибара Сеиф Али Идд призвал Открытый университет Танзании (OUT) незамедлительно увеличить количество квот для граждан Танзании в рамках цели достижения «среднего уровня» экономики к 2025 году. Об этом сообщает газета Nipashe.

«По статистике Всемирного Банка низкое количество квот в высшем образовании — основная черта отсталой экономики и бедности. Мы не сможем достичь среднего уровня экономики, если льготная квота в высшем образовании не будут составлять хотя бы 23%», — заявил Идд.

В настоящий момент в университетах Танзании льготная квота составляет 4%, как в Бурунди и на Мадагаскаре.

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Высшее образование
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